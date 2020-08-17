美國手機大廠蘋果（Apple）將在今年秋天發表最新的iPhone手機（暫稱iPhone 12），據傳將搭載由台積電代工製造、採用5奈米製程的A14晶片。

大陸微博博主「手機晶片達人」16日爆料指出，由於iPhone 12系列將採用A14晶片，蘋果為了確保貨源，要求台積電優先供貨給蘋果，甚至讓台積電pull in（提前交貨）5奈米設備。

台積電5奈米製程堪稱搶手貨，科技網站technosports先前爆料指出，iPhone 12搭載的蘋果A14 Bionic處理器，在性能方面較iPhone 11系列所搭載的A13處理器大幅提升，與A13處理器相比，蘋果A14處理器CPU的效能將提升40%，GPU效能則會提升50%。

對此，陸媒IT之家則認為，蘋果明年的新機iPhone 12S或iPhone 13系列也可能會繼續採用5奈米工藝，加上即將推出的A14X和ARM Mac晶片，對蘋果來說，5奈米的產能要求極大，都需要台積電來滿足。

(中時新聞網)