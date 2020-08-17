賓士（Mercedes Benz）最大經銷商中華賓士公司為強化一級戰區的銷售戰力，搬遷敦南展示中心至台北市最精華地段：敦化南路與和平東路交叉口，位居商業中心及交通樞紐，以新址打造全新的敦南展示中心，導入德國總部最新型態的展示中心，投入營運服務，展現中華賓士對北區市場的高度重視。

中華賓士汽車董事總經理柏以德表示，敦南展示中心全面提升銷售服務至新境界，未來將整合產品與服務的功能，並透過一致化的銷售團隊與程序，將客戶關係緊密結合。此外，隨著數位時代的來臨，展示中心提供更多的數位工具及媒體內容來強化客戶體驗，為台灣市場豎立全新指標。

中華賓士全新的敦南展示中心，將「科技、環保與人性化」的理念融入設計，採用各項前瞻的材料，如低輻射 Low E 玻璃、LED 節能照明等，空間規劃上更打破以往車輛固定展示區的印象，一進門就看到以咖啡點心吧為中心，賓士各輛新車則沿著動線錯落在展示中心的各個角落，搭配多媒體的影音呈現，彷彿將台北市的街景延伸至室內，給人溫暖的感受，也規劃VIP客戶洽談區，提供貴客們最舒適的賞車空間。在細節上更是講究，特別在地下一樓打造尊榮的交車室，將顧客服務體驗提升至新的境界。

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