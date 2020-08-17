處理器大廠美商超微（AMD）釋出最新版本專業級繪圖驅動軟體Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q3，除了為專業繪圖使用者提供優化效能外，更針對各種複雜工作流程提供一系列強化功能，包含智慧電源管理與更佳的影像品質。

Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q3版專業級繪圖驅動軟體的主要功能包括在SPECviewperf 13效能量測程式中，與Radeon Pro Software for Enterprise 19.Q3版繪圖驅動軟體相比，效能提升高達15％。

搭配Radeon Pro W5700繪圖卡，可提供更高的能源效率，功耗比對手降低達42％。Radeon Pro Software for Enterprise內建智慧用電管理功能，使特定的AMD Radeon Pro繪圖卡能針對不同的專業應用工作流程套用最適合的功耗設定。

採用Radeon Pro W5700繪圖卡執行量測，執行SPECviewperf 13建模工作流程中的Max viewset，Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q3版專業級繪圖驅動軟體的多工效能比對手高出達53％。

(工商 )