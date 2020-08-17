半導體設備大廠應用材料發布2020年7月26日截止的2020會計年度第三季財務報告。應用材料公司第三季營收為44億美元。依據一般公認會計準則（GAAP），第三季毛利率為44.5％，營業淨利為11.1億美元，相當於銷售淨額的25.2％，每股盈餘0.91美元。

應用材料的2020會計年度第三季財報，以非一般公認會計準則（non-GAAP）調整後的同期毛利率為45％，營業淨利為11.6億美元，相當於銷售淨額的26.4％，每股盈餘為1.06 美元。應用材料公司透過購回股份2億美元，以及發放現金股利2.02億美元，共計返還股東4.02億美元。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森（Gary Dickerson）表示，感謝我們員工與供應商辛勤的付出與敏捷的因應，應用材料公司的運營生產力達到了新冠肺炎之前的水準，並交出亮麗的財報。透過解決客戶的最高價值問題，應用材料現今的表現超越了市場，並且有望在未來幾年內比我們的市場成長更快。

展望2020會計年度第四季，應用材料公司預期營收將大約落在46億美元，正負2億美元範圍之間。非GAAP調整後稀釋每股盈餘預期落在1.11～1.23美元之間。

非GAAP調整後稀釋每股盈餘的展望並未包括已完成的併購所產生的已知相關費用每股0.01美元，以股份為基礎之獎酬費用相關的所得稅利益每股0.02美元，以及與內部無形資產轉移相關之淨所得稅利益每股0.02美元，但並未一併反映其他目前未知之併購相關的額外調整或其非營業性或非經常性項目，或稅務相關所產生的費用；相關項目具備潛在不確定因素而無法提供合理的預測。

(工商 )