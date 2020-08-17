半導體大廠美信（Maxim Integrated Products）宣佈推出DS28E18 1-Wire至I2C/SPI橋接晶片，用於擴展遠端感測器網路連接，協助設計師將系統設計複雜度及其成本降低至業界最低水準。採用Maxim Integrated的1-Wire協定連接I2C和SPI相容感測器，DS28E18只需兩根線即可連接器件，而競爭方案則要求4根線連接I2C或6根線連接SPI，進而大幅降低系統複雜度。

在工業及遠端監測應用中，大多數設計通過序列介面連接遠端感測器。而當傳輸距離達到100米時，為了連接遠端感測器，主流的介面協定將需要多達5個外部開關和擴展器件，大幅提升了設計成本和複雜度。此外，目前廣泛採用的序列介面通常要求6根電纜將遠端感測器連接到主控制器。

DS28E18能夠在同一電纜線上支援供電和資料傳輸，使用Maxim Integrated的1-Wire協定連接長達100米的I2C或SPI周邊器件只需使用2根線。該方案可最多省去5個擴展器和開關IC，大幅降低連接成本和軟體發展複雜度。此外，構建一個10至20節點的網路只需佔用主控制器的一個可程式設計I/O埠。

該方案主要優勢包括高度整合，將網路連接延長到100米，省去多達5片擴展器和開關IC，可以省去外部電源。更低成本優勢僅用2根線支援自主操作，可節省多達4根電纜。降低複雜度可將1-Wire協定轉換為I2C和SPI主機介面，在同等配置下降低主控制器的實體層設計和軟體發展複雜度。

Omdia公司MEMS及感測器產品首席分析師 Manuel Tagliavini表示，感測器增強了資料收集，實現更智慧的操作，對於感測器數量的需求正在改變消費性、工業和醫療健康產品設計，但是，序列介面仍然在這些感測器中佔據主導地位，任何有助於降低感測器連接複雜度的方法都會是開發者的福音。

Maxim Integrated嵌入式安全部門執行總監Scott Jones表示，隨著感測器在許多應用中變得越來越普及，將感測器連接擴展到更遠距離的需求也在不斷增長。為了高成效地延長序列介面設備的工作距離，為系統設計帶來很高的複雜度。我們的1-Wire協議可以協助使用者使用更簡單的軟體和更少的電纜及IC，大幅簡化網路設計。

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