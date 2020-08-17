信紘科技（6667）公布2020年第二季營運成果。第二季合併營收為新台幣3.46億元，稅後淨利4,519萬元，每股淨利（EPS）1.28元。信紘科2020年上半年就產品別來看，高科技產業製程之廠務供應系統整合、綠色製程解決方案的營收比重分別為87％、12％。

展望2020年第三季，信紘科維持審慎樂觀看法。受惠半導體產業朝向先進製程、綠色環保製程等發展趨勢明確，加上主要客戶對於施作拆移機服務工程的需求增溫，創造信紘科訂單良好的能見度，且整體營運規模持續放大。信紘科亦持續深化三大技術領域，強化在地化即時解決客戶問題的專業服務能力，積極擴大公司於半導體產業的市場占有率表現，並對整體營運帶來正面挹注。

信紘科2020年第二季合併營收為新台幣3.46億元，稅後淨利4,519萬元，每股淨利1.28元，整體營運表現已恢復過往接單之產品組合。累計2020年上半年合併營收為新台幣6.9億元，稅後淨利3,941萬元，每股淨利1.12元。

信紘科表示，第二季能順利獲利主要因為隨著主要客戶進入設備裝機階段，帶動旗下化學供應系統、製程特殊廢液回收減量設備等廠務系統設備需求增溫，加上穩定施作拆移機服務工程進度如期認列，整體在產品結構恢復過往接單的組合所致。

信紘科表示，今年上半年就產品別來看，高科技產業製程之廠務供應系統整合、綠色製程解決方案的營收比重分別為87％、12％，其中，綠色製程解決方案的營收較去年同期成長4倍，主要係多家國際知名半導體大廠皆朝向節能減碳、環保綠能的先進製程技術發展，進而拉升對國內握有高品質技術含量且多項工程實績之設備廠信紘科的詢問合作可能性。

信紘科2020年7月合併營收為新台幣1.06億元，受惠穩定施作拆移機服務及廠務供應系統工程進度與裝機如期認列收入貢獻，單月營收保持穩健的表現；累計2020年前7個月合併營收為新台幣7.96億元，較去年同期成長14.08％。

展望2020年第三季，信紘科維持審慎樂觀看法。受惠半導體產業朝向先進製程、綠色環保製程等發展趨勢明確，加上主要客戶對於穩定施作拆移機服務工程的需求增溫，創造信紘科訂單保持良好的能見度，且整體營運規模持續放大。

信紘科指出，由於上半年全球經濟貿易表現受中美貿易衝突、新冠肺炎疫情影響，全球半導體產業供應鏈正加快重組，信紘科將持續以正面、積極的執行力且即時調整策略的應變力，來面對大環境不確定性的嚴峻考驗，將整體營運受負面因子干擾的可能性降到最低。

觀察台灣政府為加速引導優質台廠根留台灣，同時扶植重點產業之未來發展，已陸續推動「投資台灣3大方案」，以期打造台灣成為「高科技研發」、「亞洲高階製造」、「半導體先進製程」及「綠能發展」四大中心，加上多家國際半導體晶圓代工大廠加快先進製程發展之步伐，朝向5奈米製程以下技術積極布局，並持續擴充產能與導入高階技術相關系統設備等，將有利於信紘科業務拓展的空間。

信紘科亦持續深化「製程機能水」、「製程特殊廢液處理」、「系統整合」三大技術領域精進，強化在地化即時解決客戶問題的專業服務能力，以期提升信紘科於單一客戶合作項目的滲透率，也爭取與更多半導體廠合作的空間，積極擴大公司於半導體產業的市場占有率表現，並對整體營運帶來正面挹注。

(工商 )