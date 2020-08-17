受制蘋概股供應鏈三劍客台積電、鴻海與股王大立光等表現疲軟，電子股攻堅主流換手，由聯電、廣達、和碩及聯發科等維繫人氣，而傳產則由紡纖、水泥與航運等族群依基本面吸睛，在盤面上個股仍依題材持穩輪動下，使台股周一早盤呈開高趨堅格局。

集中交易市場加權股價指數周一甫開市暫報12813點，上漲18點，順利收復12800點，之後始終在平盤之上趨堅整理，盤中的最高指數一度來到12843點，最低點則暫報12800點，顯示低檔頗有力守12800點味道。

迄上午9：21的加權指數暫報12843點，上漲48點，漲幅0.38%，成交534億元。

水泥族群受惠預拌混凝土報價，在近期連番大漲，使台泥、亞泥等股表現不錯。紡纖股則受惠上半年財報不錯，與第3季營運進入旺季，使儒鴻、聚陽等股紅光滿面；另外，電子股則由次族群如NB（或代工）、PCB等擔當維繫人氣指標，如華碩、廣達、宏碁與楠梓電等，目前股價多演出強勢。

另外上市、櫃股票，早盤表現不錯者，還包括世芯-KY、同欣電、恆大、豪展、凱美、上銀、同致、弘塑、樺漢、達邁、旭隼、利勤、裕隆、金像電、超眾、景碩、台微體、光洋科及寶成等。

(工商 )