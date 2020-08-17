愛爾蘭的年輕媽媽愛麗絲（Alice Martin），日前在回顧照片的時候，發現一張在4月所拍攝的全家福照片中，背景可以清楚的看到一個長髮人影，這讓她感到非常的害怕、噁心，事後，她身體不舒服好幾天後，就馬上搬離原居住地。

根據國外媒體《鏡報》報導指出，現年23歲、居住在愛爾蘭的愛麗絲，日前在回顧照片時，4月所拍攝的全家福照片吸引了她的目光。在這張照片中，有她、丈夫布朗（Tom Brown）、小孩路易絲（Louie），原本是一張看似溫馨的全家福照片，但是愛麗絲卻在照片的背景上，發現了一個長髮的身影。愛麗絲描述，這個身影看起來像是個小女孩，而且手上好像還握著什麼東西，靠在門邊正在窺探他們似的。

愛麗絲事後表示，她看完照片後感到十分驚悚，身體覺得不舒服，甚至噁心想吐。她後來甚至把這張照片傳给姐姐詢問，在兩人調整照片的亮度與清晰度後，奇怪身影的五官、臉部輪廓似乎清晰可見。雖然親友都跟她說，「至少它沒有傷害你們。」她也不斷地自我安慰，認為那只是陰影，或是有東西掛在那邊，但是愛麗絲自述，「每一次看到那張照片，我就渾身不對勁。」

而照片並不是讓愛麗絲恐慌的原因，她老早就認為他們居住的房子怪怪的。她回憶起她懷孕時，因為睡眠品質很差，所以半夜時常沒有入睡，她就親眼看到電視機突然打開，而電視遙控器卻放在遠方的椅子上。而且她的小孩的玩具有時候也會自己打開，她自己覺得，「時常有人在盯著她看，站在背後注視著她」，但是轉身後，卻什麼都沒有看到。

因為這一連串的靈異的事情，讓愛麗絲決定搬家，她表示「在舊家時，小孩每天晚上都會哭鬧，說聽到奇怪的聲音，沒有辦法自己入睡。但自從搬了新家後，小孩可以好好地在新房間中安穩入睡」。愛麗絲認為，老家中應該是有什麼「東西」，搞不好就是在小孩的房間中。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)