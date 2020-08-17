南緯(1467)今年下半年在產能利用率回升，以及防疫產品出貨持續挹注下，法人看好H2轉虧為盈。至於台南仁德廠區約8000坪土地，目前董事會尚未決定是否出售，若以市價每坪19~20萬元，出售價金上看16億元。

南緯董事長林瑞岳很早就分散產能布局，目前南緯在中國鹽城、越南、墨西哥及非洲等區都有生產的廠區。其中中國鹽城及越南對南緯營收的貢獻約達6成，而該2處廠區也都有生產隔離衣，從用量最大的P1到P2、P3等級都有，防疫產品的訂單能見度已經到年底。

至於在墨西哥和非洲的產區，下半年的生產和接單情況良好，墨西哥以成衣廠為主，9月將決定明年上半年的訂單，目前情勢樂觀。至於在非洲方面，南緯在非洲的生產屬於「一條龍」的模式，當地生產內銷具有關稅及生產管控的優勢。

南緯今年上半年因疫情衝擊，首季每股虧損0.68元，公司董事長及高階主管率先月薪砍半，從3月執行到5月，至6月在防疫產品助攻和封城衝擊趨緩下，營收呈4成的年增，才停止減薪措施。

(時報資訊)