金管會證期局表示，核准景順投信申報募集「景順2030優享樂活退休組合證券投資信託基金」，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額3000萬美元。

「景順2030優享樂活退休組合證券投資信託基金」總面額等值美元6億元整，由合庫擔任基金保管機構，並以美元（4億元）、人民幣（等值美元8000萬元）、南非幣（等值美元8000萬元）及澳幣（等值美元4000萬元）計價發行。

證期局指出，此基金應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額3000萬美元。原則上，自成立日起3個營業日後，至少應投資於5個以上子基金，且每個子基金最高投資上限不得超過該基金淨值的30％。

自成立日起6個月後，此基金投資於本國子基金及外國子基金的總金額，不得低於基金淨值的70％，且投資外國子基金的總金額，不得低於基金淨值的60％。基金的存續期間為自成立日次日起至屆滿10年當日。

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