根據新數據顯示，橫跨電信和化學業務的南韓SK集團今年上半年在股權收益的淨利擊敗了三星集團以及其子公司。

據韓聯社引述旗下金融研究單位數據Info Bigs顯示，SK集團截至六月底的上半年，集團淨利從去年同期的4.69兆韓元成長32%，來到6.19兆韓元(約合52億美元)。

SK集團出色的表現主要得利於子公司強勁的獲利結果，例如SK海力士、SK電信以及SK創新，帶動股價上揚。特別是晶片堅實的需求提振了SK海力士，子公司股利所得的增加推升了SK創新上半年的淨獲利。

三星今年上半年排名第二，淨獲利為5.62兆韓元，主要是該集團包括手機的行動業務部門的銷售下降30%，來到8.05兆韓元，使得該集團上半年整體淨獲利為5.62兆韓元。

家電業務優異的樂金集團排名第三，較去年同期成長90%，淨獲利為3.06兆韓元。

新冠病毒導致全球汽車需求縮減，現代汽車來到第四名，年減44%，上半年淨獲利為2.56兆韓元。

(時報資訊)