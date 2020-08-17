農曆7月將至，緊接著中元龐大祭祀商機，旺旺超前部署中元系列商品，並於今年7月初推出自有電商平台-旺旺官方旗艦店。據旺旺電商指出，過去銷售統計顯示，中元節採購高峰為農曆7月15日普渡前兩週，前三名熱銷拜拜供品，分別為米果類、零嘴類、飲品類。旺旺電商分析，米果類為全台銷售冠軍，在於民間認為米食是好兄弟最愛，俗語說「一顆米飼七個鬼」，米果成了中元普渡首選，目標可帶動中元檔期銷售成長40%。

觀察近年普渡趨勢，中元普渡購買客群年輕化，旺旺電商深耕拜拜文化，不斷推陳出新開創吸睛商品，網購限時限量1萬箱的「超級澎湃箱」，體積方大在中元普渡祭拜時更顯氣湃，且外盒設計別具巧思，仿詩籤加上吉祥話更富有好運兆頭，此外結合民眾拜拜問事的習慣，在側邊貼心加上筊杯的含義，讓民眾在拜拜求事的當下能意會神明給的答案，快速解惑你的心事。

▲超級澎湃箱，自8月初於旺旺電商限時限量開賣，將「美味」、「童趣」及「娛樂」三大特點融為一體。

超級澎湃箱不僅外型令人驚艷，商品包數多達16包，堪稱全台中元拜拜箱中商品包數最多、最澎湃，箱內盛裝旺旺拜拜必備的經典款零食「旺旺仙貝」可以說是許多人童年的回憶，而品嚐仙貝不僅是享用美味，外型與古代的錢幣相似，有象徵發財的含義，經典的浪味仙「田園蔬菜口味」以獨家蔬菜調味，品嚐起來格外清爽，更象徵著好運的意涵，讓你一口接一口停不下來。

「旺旺筊杯 一擲就旺」

超級澎湃箱內附全台獨家限量「旺旺筊杯組」，手掌般大小的迷你筊杯有別於一般拜拜用的筊杯，讓你隨時與神明「筊」心，是現代人必備的療癒小物，讓您有吃又有得玩，對想祈福求好運的上班族、公司行號、社區管委會以及公廟都是首選的中元拜拜箱。

▲旺旺筊杯組，手掌般大小超療癒，讓你隨時與神明「筊」心。

電商推大宗採購宅配到付輕鬆BUY

旺旺電商觀察到消費趨勢，為觸及婆婆媽媽以外的新客群，旺旺電商於今年7月推出自有電商平台-旺旺官方旗艦店，更符合年輕人網上消費習慣，方便消費大眾上網選購，更趁勢推出「中元澎湃BUY」專區搶攻中元商機，匯集米果、餅乾零食、飲品、泡麵等。凡加入會員即享30元購物金，全館消費滿499元宅配到府，滿599元贈浪味仙蔬彩薯乙包，滿千折百等多項優惠，想要省荷包的小資族千萬別錯過。

(中時新聞網)