宜蘭縣消防局在今天（17日）接獲民眾報案，指在頭城鎮大溪漁港舊港有一名釣客溺水，消防局派遣大里消防分隊出動橡皮艇前往現場救援，但該名男子救起時已無生命徵象，消防局表示，經送醫急救後，該名釣客仍告不治。

消防局表示，發生溺水意外是礁溪鄉吳姓男子，今天清晨6時57分民眾報案指出，在大溪漁港舊港有民眾落水浮於水面，7時5分消防局派員抵達現場後，與海巡合力在7時27分將吳男救起，但無生命徵象，送醫後不治，從現場遺落的釣具等物研判，吳男應是釣客，可能是不慎失足落水，意外發生原因仍待釐清。

(中時 )