礁溪釣客疑失足 大溪漁港溺水亡 09:482020/08/17 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 礁溪鄉吳姓男子疑因失足落水，消防局獲報後與海巡合力將吳男救起，但吳男救起時已無生命徵象。（宜蘭縣消防局提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣消防局在今天（17日）接獲民眾報案，指在頭城鎮大溪漁港舊港有一名釣客溺水，消防局派遣大里消防分隊出動橡皮艇前往現場救援，但該名男子救起時已無生命徵象，消防局表示，經送醫急救後，該名釣客仍告不治。 消防局表示，發生溺水意外是礁溪鄉吳姓男子，今天清晨6時57分民眾報案指出，在大溪漁港舊港有民眾落水浮於水面，7時5分消防局派員抵達現場後，與海巡合力在7時27分將吳男救起，但無生命徵象，送醫後不治，從現場遺落的釣具等物研判，吳男應是釣客，可能是不慎失足落水，意外發生原因仍待釐清。 (中時 ) #消防局 #釣客 #現場 #民眾 #溺水 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中某牛排館疑欠加班費 員工午夜暴走砸店 桌椅大門玻璃遭殃 11:482020/08/16 社會 大夜班男保全開小黃回家 疑打瞌睡撞爛攤位及小客車 09:382020/08/16 社會 哺集乳室亂象多 竟有民眾在睡覺 04:102020/08/15 地方新聞 屏東「神山瀑布」又出事 16歲男溺水幸從鬼門關救回 23:102020/08/16 社會 陸生返台就學 逾9成民眾支持 04:102020/08/16 生活新聞 網路書店「TAAZE讀冊生活」疑個資外洩 230人受騙逾2千萬 15:572020/08/16 社會 將軍吼熱唱2天落幕 徐佳瑩有孕攜子同台壓軸 20:262020/08/16 娛樂 桃園大溪機械工廠傳火警 無人受傷消防員灌救中 17:452020/08/16 社會 高雄岡山下冰雹 民眾驚呼：出生到現在第一次看到 18:362020/08/16 生活 中市餐廳停車場變電箱起火燃爆 消防局急滅火 13:142020/08/16 社會 社會熱門新聞 男在北捷掏下面那根 來回摩擦正妹翹臀 下一秒慘遭勇婦獵鳥 - 社會 金髮妞遛狗驚覺偷拍 上前理論下秒卻慘遭刺死陳屍大街 - 社會 鬼月近！網點名北捷「這4站」很陰 站務員：她站在妳右邊啊 - 社會 人妻幫接電話 那頭傳來女性甜聲呼叫夫名 氣急回撥結局網笑翻 - 社會 工程師凌晨穿小圍裙「遛鳥」 甩下體還追孕婦跑 下場好慘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。