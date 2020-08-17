大陸網紅周揚青與羅志祥交往9年，直到今年4月女方在微博po出分手信，踢爆羅志祥慣性劈腿、多人運動及偷吃旗下女星愷樂等醜事，被稱為「毀滅式分手」，而這幾個月，周揚青用積極樂觀的態度熬過情傷，繼甜喊好姊妹「阿嬌」鍾欣潼是老公後，她也在採訪中，首度吐露感情現況。

周揚青日前接受陸媒採訪，分手後首度吐露感情現況，她坦承恢復單身後，認識了很多男性朋友，但相處著竟都成了「哥兒們」，感嘆：「我感覺分手之後，沒什麼男生敢追我了」。

只是面對如今的感情暫時空窗，周揚青也坦言自已其實不著急，如今只覺得應該先把自己變得更優秀、強大，屬於自己的另一半就自然會到來，網友對於她的樂觀積極非常讚賞，說她價值觀很正確，「長得好看又有錢，有沒有男人有啥重要的」、「希望姐姐能找到自己的幸福」，也有人嘆其實很多男人不敢娶太優秀的女強人，還說可能毀滅式分手嚇跑了不少男士。

(中時新聞網)