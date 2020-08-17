高雄市議員吳益政代表民眾黨參選高雄市長補選，開票結果出爐，僅得到3萬8960票，連200萬元的保證金都拿不回來，不過吳益政召開敗選記者會時，卻不見柯文哲，反倒跑去台中為該黨的和平區長補選候選人張瑞紘輔選。對此，民進黨立委賴品妤痛批，柯文哲也回擊「干她甚麼事？」就連網友也隔空開戰。

民進黨立委賴品妤15日表示，柯文哲輔選行程早就安排好，代表他從頭到尾都沒打算要陪同承擔政治責任，真是「刻薄寡恩莫甚於此」。

柯文哲16日受訪時回應，目前台灣的媒體趨勢整個被執政黨控制，所以常常出現如賴品妤這種帶風向的狀況，強調民眾黨資源有限，要把時間做最大的利用，也反嗆「但是我們選舉到底干賴品妤甚麼事？」

晚間賴品妤再度於臉書回擊，表示「隨手轉個文寫個兩篇，這樣也叫帶風向？」認為議題會延燒全因民眾黨「上至主席下至白粉，到處嘴炮出征」，直言「我就想問一句：最愛到處放炮的政治人物之一不就是柯文哲自己嗎？」「柯文哲自己可以到處放炮別的政治人物就不行？現在是要被抓去關了嗎？我講話就這樣，高興不高興隨便你。」

柯文哲、賴品妤隔空交火，也引發兩邊網友互槓，有網友貼出先前國民黨佔領主席台時，賴品妤自摔的照片表示「連陸都不會走的草包立委，用不著跟他廢言」，底下另一名網友馬上貼出柯文哲2017年在台北田徑場跌倒的照片，當時柯文哲摔得五體投地。

賴品妤在臉書上PO出兩名網友互動截圖，僅寫下「？？？？？」其他網友表示，「好好笑啊」「又是迴力鏢」「太猛了，讚！」「反作用力也太強」「看了好爽，品妤妳太帥了」。

(中時新聞網)