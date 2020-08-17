晶圓代工廠茂矽(2342)第2季營收成長，本業獲利增加，但受業外損失影響，整體營運持續虧損，單季每股虧損0.91元，上半年每股虧損1.6元。

茂矽第2季營收5.17億元，季增約30.5%，年增96.7%，主要受惠於疫情帶動耳溫槍等醫療產品與筆記型電腦需求強勁；第2季毛利率達28.1%，較第1季拉升12.34個百分點，本業獲利攀升，營業淨利達9736萬元；但受金融資產損失影響，業外淨損2.38億元，使得第2季持續虧損。茂矽第2季歸屬母公司淨損1.41億元，較第1季虧損增加32.7%，每股虧損0.91元。

茂矽上半年營收9.14億元，毛利率攀高至22.74%；本業轉盈，上半年營業淨利1.08億元；但業外淨損3.56億元；整體淨損歸屬母公司淨損2.47億元，虧損金額年增1.8倍，每股虧損1.6元。

展望下半年，車用市場可望於下半年逐步回溫，至於防疫產品相關拉貨力道可能趨緩，不過，整體營運仍要看業外表現是否能好轉。

(時報資訊)