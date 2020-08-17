紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）周一宣布大選日期將延後1個月至10月17日。該國最大城市奧克蘭（Auckland）因爆發新一波新冠肺炎疫情，目前仍然處於封鎖。

儘管防疫有成的執政黨在盡快舉行大選下較占優勢，但阿爾登近來一直承受著延後大選的政治壓力，在野黨抨擊以目前情況，不可能用一種能確保自由與公正的方式進行選舉活動。

紐西蘭原定於9月19日舉行大選，按該國法令，這場大選必須在11月21日以前進行。在推遲大選後，「提前投票」將於10月3日展開。

阿爾登周一召開記者會表示，最終敲定於10月17日，「能為各方提供足夠時間，就我們要選舉的各種情況進行規畫」。在其領導的工黨在民調上仍遙遙領先保守派的國家黨之際，阿爾登已排除任何進一步推遲大選的可能性。

奧克蘭再度爆發群聚感染，使紐西蘭超過百日的本土零確診記錄破功，為了防止疫情持續擴散，上周五阿爾登宣布該市的封鎖措施延長12天至8月26日，其他各地則繼續實施保持社交距離措施。

(時報資訊)