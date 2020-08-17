經濟部最新數據公布，在新冠肺炎帶動網路傳輸需求，居家辦公、遠端教學等趨勢升溫，今年1~7月交換器、路由器出口金額達31.3億美元，年增加29.4%。

台灣交換器、路由器出口2019年受美中貿易紛爭影響，促使廠商產線移回，加上轉單效應挹注，去年年出口金額躍增至46.4億美元創歷史新高，年增幅度達58.1%，為2011年以來最大增幅。今年在疫情衝擊下，遠距商機崛起，網路通訊服務大幅提升，帶動交換器及路由器需求續增， 1~7月出口31.3億美元，年增29.4%。

以出口市場來看，台灣交換器及路由器出口以美國為主要市場，2015~2018年出口金額約7~10億美元，占比介於34%~38%，其次為中國大陸及香港3~4億美元，占比介於12%~16%，惟隨美中貿易摩擦延續，加上交換器及路由器列為美對中提高關稅第三波清單產品項，在產能回流及轉單效應下，2019年直接出口至美國較2018年增逾1倍，占比首度突破5成，而出口至大陸及香港則年減2.3%，占比下降至7.1%，1~7月對美國出口值續增36.1%，占比提高至52.9%，顯示在美中貿易戰引發之供應鏈重組效應下，對美直接出口顯著增加。

(時報資訊)