新加坡政府周一公布數據，七月排除石油的出口較去年同期上升6.0%，表現優於預期，主要是非貨幣的黃金、專業機械和製藥推動出口表現。

相較之下，路透經濟學家預測七月出口上升4.3%，而六月出口經修正為上升13.9%。

七月出口經季節調整後較前一個月上升1.2%。優於經濟學家預測的上升0.4%。

七月非貨幣的黃金出貨量年增227.9%，新加坡在東南亞區域為黃金交易的重要角色，黃金價值的波動都會影響出口表現。

製藥產品出口上升15.5%。電子產品上升2.8%。

(時報資訊)