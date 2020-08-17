《國際經濟》黃金出貨價值增 新加坡7月出口上升6％ 10:002020/08/17 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡政府周一公布數據，七月排除石油的出口較去年同期上升6.0%，表現優於預期，主要是非貨幣的黃金、專業機械和製藥推動出口表現。 相較之下，路透經濟學家預測七月出口上升4.3%，而六月出口經修正為上升13.9%。 七月出口經季節調整後較前一個月上升1.2%。優於經濟學家預測的上升0.4%。 七月非貨幣的黃金出貨量年增227.9%，新加坡在東南亞區域為黃金交易的重要角色，黃金價值的波動都會影響出口表現。 製藥產品出口上升15.5%。電子產品上升2.8%。 (時報資訊) #黃金 #上升 #出口 #七月 #貨幣 也許您會感興趣 推薦閱讀 匯損壓力下降 東陽7月獲利月增110％ 09:542020/08/17 財經 《商情》出口降 大馬棕櫚油跌1.03％ 10:002020/08/17 財經 《國際經濟》日本第二季GDP萎縮27.8％ 創歷史紀錄 09:092020/08/17 財經 《業績-鋼鐵》沛波上半年EPS1.03元 季節因素Q3保守 08:012020/08/17 財經 《業績-汽車》東陽7月獲利重返億元 前7月每股賺0.83元 10:002020/08/17 財經 圓展飆不停 7月獲利搶先露 04:102020/08/17 證券．權證 二戰後最慘烈 日本GDP年率衰退27.8％ 10:002020/08/17 財經 避險情緒升 黃金偏多布局 04:102020/08/17 證券．權證 大陸5G手機 7月出貨首度下滑 04:102020/08/17 產業．科技 旭富H1獲利創歷史新高 H2可望再攀新高峰 11:002020/08/17 財經 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 5大慘業被疫情拖垮 謝金河嘆：3類仍水深火熱 - 財經 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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