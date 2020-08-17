專業藥物傳輸技術開發商瑩碩生技(6677)執行長顏麟權表示，下半年在大陸與韓國市場將分別有合作品項進入生體相等性試驗(bioequivalence study, BE)，有機會達成階段性里程碑；與美商大藥商洽談中的第二波深化合作案預計也將於第四季展開。此外，開發中的特殊劑型-長效奈米針劑(適應症為思覺失調症)及新劑型藥物(NXR-526, 適應症為腰椎管狹窄症)，二項新產品在重啟經濟活動後，將循原先規劃，於今年底前進入動物臨床試驗。NXR-526不僅是瑩碩跨足大陸二類新藥市場的首項產品，也將同步布局日韓市場，公司看好亞太地區改良型新藥市場的長線商機。

瑩碩表示，受惠新產品上市銷售報捷與轉投資事業步入佳境，今年上半年營運表現與去年同期水準相當，顯示公司在新冠肺炎大流行期間的因應策略，有效降低無法前往海外洽商新合作案的影響。

瑩碩指出，上半年推出的口服滲透泵特殊劑型精神科用藥的銷售狀況良好，加上隨著各國陸續解封，子公司歐帕自5月起接單暢旺，營收連續三個月逐月攀升，而泰和碩歷經組織重整與優化後，上半年也由虧轉盈。

瑩碩上半年合併營收為4億2166萬元，較去年同期微幅減少2.46%，稅前淨利為1766萬元，稅後歸屬母公司業主淨利為1301萬元，EPS0.29元。

(時報資訊)