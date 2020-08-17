SOGO案爆發立委集體受賄，引發前時代力量主席徐永明則被搜到300 萬元的案外案，深受國人矚目。國民黨前副祕書長蔡正元今在臉書寫了一則「大肚山傳說」，似影射徐案，雖然他強調「情節純屬虛構，如有雷同，只是巧合」，仍有不少網友拍案叫絕，猜測是否透露玄機。

蔡正元說，蓬萊仙島上有座大肚山，大肚山雖然不高，但眾仙雲集，且自行推選林半仙管理大肚山。大肚山下有位廖大俠，心繫山上的武打擂台，雖然練有貧道拳法，但是尚缺貧道十三章經，可是貧道十三章經，藏在煙西溪的某處，廖大俠於是上門懇託林真人幫忙。

他說，林真人發現北部天龍國有個時代風雲幫，幫眾雖不多，但熟悉煙西溪的地勢環境，於是林真人委請時代風雲幫的徐幫主專程協助，徐幫主熟門熟路，果然不負所託，很快找到煙西溪的貧道十三章經，飛鴿快遞給廖大俠。廖大俠終於獲得企盼多年的貧道十三章經，感激之餘，立刻委請大肚山鏢局押送五百萬銀兩至林真人府邸，委請林真人轉交給徐幫主。

蔡正元說，林真人見機行事，暗槓兩百萬銀兩另作它用，再請天龍國鏢局押送三百萬銀兩，連夜趕送給徐幫主；徐幫主久旱逢甘霖，將三百萬銀兩置於府庫，日日觀賞。

他說，不巧開封府捕快偵辦搜狗命案，懷疑徐幫主涉嫌威嚇主管搜狗命案的精劑部師爺，捕快們無厘頭的攻入時代風雲幫，查得徐幫主府庫中的三百萬銀兩，誤以為跟搜狗命案有關，最後發現事涉大肚山林真人。

林真人乃出身凱達格蘭山，與該山的音文娘娘關係非凡，開封府捕快混身冒冷汗，只好作作假帳，替徐幫主規劃逃脫路線，以免傷及林真人的仙氣。

蔡正元酸說，「大肚山傳說」處處驚奇，情節純屬虛構，如有雷同，只是巧合，看官欲知詳情，請看下回分解。

這則發文，有不少網友回應大笑的圖，也有人留言「現在連批評朝廷都要暗喻，說民禁洞是民主自由的人該去量智商」、「精彩，果然政治中誰也不比誰干淨，尤其是鬼島的分贓政治」、「果然精彩刺激，會不會音文娘娘早了然於胸」。

(中時 )