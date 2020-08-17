由於先前盛傳吐血 日相安倍就醫引發各方關注

日本首相安倍晉三17日上午進入東京信濃町的慶應大學醫院，詳細原因還不清楚，但安倍身邊人士說，這是例行體檢，當天稍晚就會回家。

據朝日電視台、富士電視台等日媒和路透報導，安倍是打算去做健康檢查，並沒有預定要住院。不過，最近許多政府相關人士與安倍單獨見面時，發現安倍的臉色不好，看起來相當疲倦。

而據共同社報導，日首官邸相關人士透露：「為了在休假結束後的健康管理上做到萬無一失，（安倍首相）正利用暑假接受一日體檢。」

日前週刊誌《FLASH》報導，安倍7月6日曾在首相官邸內的辦公室吐血。官房長官菅義偉8月4日在內閣會議後的記者會上對此表示，安倍的健康「完全沒問題」。

共同社說，安倍約每半年會在應慶大學附設醫院接受健檢，最近一次是6月13日。報導說，2006年安倍第一次出任首相時，由於潰瘍性大腸炎惡化，只執政了約1年就請辭。潰瘍性大腸炎不能承受太大的壓力，所以後來只要他一忙碌，或一陣子沒公開露面，就會傳出健康亮紅燈的傳言。

(中時新聞網)