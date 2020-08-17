身為美國最知名「詹黑」的《FOX Sports》球評貝勒斯，這次季後賽首輪竟然沒把焦點放在湖人「小皇帝」詹姆斯身上，而是詹皇對手拓荒者後衛利拉德，貝勒斯17日公開呼籲外界別再吹捧利拉德，因為利拉德在季後賽勝率位居聯盟墊底。

「自從利拉德進入NBA打球，他在季後賽勝率就是所有NBA球員最差，同時他在季後賽正負值也居所有球員第二差，」貝勒斯說，「但我聽到的論調都是利拉德是多麼關鍵的超級球星，別吹捧什麼利拉德時間，應該不是垃圾時間吧！」

貝勒斯甚至認為，要不是隊友幫忙擦屁股，利拉德很多比賽根本贏不了，「正如我先前在附加賽期間說過的，當時就是麥科倫站了出來，連續投進3個關鍵進球，他跟崔特、紐基奇攜手扛起利拉德的現在。」看來貝勒斯擺明槓上利拉德。

利拉德過去6次領軍闖進季後賽，其中3次都是「首輪遊」，最好一次是在上季打到西區冠軍賽，才被勇士淘汰出局，會被貝勒斯如此看衰，並非沒有道理，只是貝勒斯真正不爽利拉德的主因，還是最近被利拉德公開嗆他根本是個笑話。

(中時 )