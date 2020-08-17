高雄市長補選落幕，國民黨候選人李眉蓁不意外地敗選。立委葉毓蘭就直言，其實早就知道民調只有12%，是必輸的選舉。但是在選前之夜，看到就算是如此，前高雄市長韓國瑜不計毀譽，仍想幫忙催出韓粉的票時，讓她深深感動。對此，前綠委林濁水驚奇表示，原來韓國瑜偉大極了！

高雄市長補選結果，國民黨慘敗。對此，葉毓蘭15日在臉書發文表示，高雄市長補選結束了。沒有奇蹟，國民黨又一次嚐到敗戰，我們真的認為李眉蓁有可能逆轉勝嗎？其實，就在她兼程趕往高雄參加選前之夜前，有一位先進拿了最新的民調給她看︰國民黨12%，當時前輩還擔心她太投入助選，會承受不了失敗。

葉毓蘭更感動直言，李眉蓁的選前之夜，在風雨中、在瘋狂塞車中，許多人排除萬難站上那個舞台。當她看到前高雄市長韓國瑜不計毀譽，仍然想幫忙催出韓粉的票時，讓她深深感動。

對此，林濁水今天也在臉書表示，葉毓蘭稱被韓國瑜不計毀譽催票深深感動。真驚奇。原來如把國民黨丟下不管，對韓國瑜有譽；如果努力輔選於韓國瑜有毀！偉大極了啊，韓總，卑微極了啊，國民黨。從此卑微的就靠偉大的呵護撫養長大了，這是再怎樣都得千哀萬求的。

(中時新聞網)