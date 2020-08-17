全球傳動拜大陸自動化設備及5G基地台訂單湧現所賜，第二季轉虧為盈，EPS回升至0.24元，彌補首季虧損，上半年EPS為0.09元。7、8月接單滿載，7月及前7月合併營收均為同期次高，7月合併營收還創近21個月新高。8月訂單滿載，疫情未在全球擴大且捲土重來，第三季合併營收及獲利可望優於第二季。

全球傳動17日下午舉辦法說會，說明第二季財報、下半年景氣及營運展望。今日股價上漲0.4元而以50.9元開出，隨後賣壓湧現，最低至50.2元，目前呈現平盤上下震盪走勢。

全球傳動第二季合併營收6.99億元、營業利益0.49億元、認列匯損0.24億元、稅前淨利為0.3億元、本期淨利0.23億元、EPS回升至0.24元。上半年合併營收12.43億元，營業利益0.41億元、匯損0.24億元、稅前淨利0.15億元，本期淨利0.09億元，EPS從去年同期0.03元翻倍增加至0.09元。

全球傳動表示，全球傳動7、8月訂單滿載，出貨均比6月好，9月開始接單尚未滿載，7月合併營收回升至2.59億元，月增7.8％、年增幅高達84.8％；前7月合併營收15.02億元，年成長22.02％。

(工商 )