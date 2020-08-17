經濟部預告修正《研究發展支出適用投資抵減辦法》，新增全職研發人員參與研究發展專業知識之教育訓練費用亦可適用研究發展支出投資抵減，預告期間至今年9月13日止。

資誠（PwC）聯合會計師事務所提醒，此項規定自109年度營所稅申報案件開始適用，而現已進入109下半年度，企業若有從事研究發展活動或計畫，可即早規劃及執行相關教育訓練。

(工商 )