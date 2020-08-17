研發投抵 增加教育訓練項目 10:122020/08/17 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部預告修正《研究發展支出適用投資抵減辦法》，新增全職研發人員參與研究發展專業知識之教育訓練費用亦可適用研究發展支出投資抵減，預告期間至今年9月13日止。 資誠（PwC）聯合會計師事務所提醒，此項規定自109年度營所稅申報案件開始適用，而現已進入109下半年度，企業若有從事研究發展活動或計畫，可即早規劃及執行相關教育訓練。 (工商 ) #聯合 #研究發展 #適用 #研發 #教育訓練 也許您會感興趣 推薦閱讀 世界學術排名 中亞聯大雙入榜 04:102020/08/17 生活新聞 落實班班有冷氣 竹縣120校電力盤點 04:102020/08/17 地方新聞 ESG新浪潮 社會債券疫軍突起 04:102020/08/17 財經要聞 新光銀 為弱勢學童宣導理財知識 04:102020/08/17 產業特刊 若當國民法官 白冰冰憂吵翻天 04:102020/08/17 社會新聞 長春農博會 直播帶貨拚銷量 04:102020/08/17 產業財經 銀泰佶SDC防疫材料 引領口罩創新 目標打入中國14億人口防疫市場 04:102020/08/17 投資理財 12年國教課綱回歸專業 04:102020/08/17 時論廣場 台灣肝帝救人無數 蔡頒褒揚令 04:102020/08/17 政治要聞 斥資10億 鶯歌智慧教育大樓啟用 04:102020/08/17 地方新聞 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 5大慘業被疫情拖垮 謝金河嘆：3類仍水深火熱 - 財經 驚傳華為搞無美國技術半導體廠 真相曝光了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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