擔憂大陸在南海與東海的威脅，日本防衛大臣河野太郎近日表示，日本希望成為「五眼聯盟」（Five Eyes）實質上的第六隻眼，及早取得關鍵的機密情報。

日本防衛大臣河野太郎14日接受《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）專訪時表示，日本希望擴大和美國、英國等盟友聯合組成的情報共享網路「五眼聯盟」的合作。

河野太郎表示，作為負責日本安全的防衛大臣，他對於大陸在東海及南海的行動有很深的疑慮。「許多人相信，大陸試圖用武力單方面改變現狀，包括東海、南海，以及中印邊界與香港」，「國際社會的共識是，北京要為此付出很高的代價。」

河野太郎指出，「日本已經在『各種情況』下分享情報，如果這種情形變成常態，那麼聯盟應該要被稱為『六眼聯盟』（Six Eyes）。」

「這些國家有著相同價值，日本可以和聯盟更靠近，甚至成為『六眼聯盟』。」

日本並非五眼聯盟正式成員，不過日本多次和「五眼聯盟」分享情報，河野太郎強調，進一步擴大和五眼聯盟的關係，能夠讓日本更快取得高度機密情報。

「五眼聯盟」目前成員包含美國、英國、加拿大、澳洲、紐西蘭等五國，聯盟成員因深厚的歷史、文化淵源結盟，同時因共享情報而在外交上有緊密聯繫。

部分聯盟成員也尋求和日本緊密合作，以分享情報應對北京的軍事擴張，以英國為例，倫敦擔心大陸對香港局勢的影響以及新冠疫情，因此特別希望取得日本掌握的情資。

儘管渴望成為「五眼聯盟」第六隻眼，河野太郎也表示，日本不需要依循特定程序成為聯盟正式成員，因為該聯盟並非國際組織，「我們只需要帶我們的椅子到會議桌上，要他們也算我們一份就好。」

(中時新聞網)