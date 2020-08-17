克里夫蘭印地安人隊即使到了底特律客場，打老虎隊還是得心應手；今（17）日共揮出13支安打，包括5發全壘打，以8比5獲勝。除了3連戰橫掃對老隊，也締造對戰20連勝，是大聯盟史上第2長的對戰連勝紀錄。

印地安人從去年4月起對戰老虎就沒有輸過，這次3連戰是兩隊今年首次系列賽，印隊毫不含糊又演出橫掃。大聯盟紀錄是1969年金鶯隊對戰皇家隊的23連勝，印隊還差3勝。不過接下來很快就會再碰面，21日起在印隊主場又有3連戰，老虎至少要想辦法贏1場，否則就要追平大聯盟紀錄了。

印地安人隊靠著這次3連勝，在美聯中區與領先的雙城隊距離又接近了些，只落後1場勝差。事實上印隊近況也不錯，最近11場贏了7場，打擊火力逐漸復甦，像今天就擊出5支全壘打，投手的壓力相對減少。

至於印隊的台灣球員張育成今天並未上場，仍坐板凳，在這次對老虎隊系列賽僅在首戰曾出場代守，沒有打擊機會，本季打擊率仍是1成67。

(中時 )