《韓股》周一南韓股市休市 10:172020/08/17 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周一（8月17日）為南韓臨時假日的防疫補償日，南韓股市休市。 (時報資訊) #南韓股市 #休市 #韓股 #南韓 #臨時 也許您會感興趣 推薦閱讀 今日股市備忘錄 04:102020/08/17 證券．權證 《國際金融》期貨走高 周一美股可望溫和上揚 09:262020/08/17 財經 本土家電業 提早接班布局 04:102020/08/17 產業．科技 巴菲特指標亮警訊 陸股相對安全 04:102020/08/17 產業財經 CureVac美股掛牌 首日飆漲250％ 04:102020/08/17 全球財經 摩根投信：A股基金具健康牛格局 04:102020/08/17 投資理財 《晨間解盤》未跌破20日線前 偏多為宜(日盛投顧提供) 09:172020/08/17 財經 肖鋼：中概股回流對陸資本市場具重要意義 03:182020/08/17 兩岸 越股本益比便宜 東協新星 04:102020/08/17 投資理財 北上資金回馬槍 外資抄底A股 04:102020/08/17 產業財經 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 5大慘業被疫情拖垮 謝金河嘆：3類仍水深火熱 - 財經 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 即時 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 陶冬：中美熱戰 將擴及糧食戰 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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