1.威剛(3260)：H1純益年增1.85倍，每股賺3.32元，激勵今早股價強彈逾4%，收復5日線。

2.聯電(2303)：上周五三大法人合計轉買超2631張，帶動今早股價彈升近2。

3.台積電(2330)：7奈米獲博通HPC訂單，惟上周五外資又轉賣超，今早股價貼近平盤狹幅震盪。

4.海光(2038)：上周五帶量突破5日線糾結，吸引今早追價買盤湧入，股價觸及漲停。

5.裕隆(2201)：體質調整有成連2季獲利，上半年EPS 0.5元，外資、投信上周五聯手買超2700餘張，周三法說，今早放量漲近5%，躍過5日線。

6.永豐餘(1907)：Q2獲利衝次高、H1登同期高，不理外資上周五轉賣超，早盤股價漲逾7%。

7.華城(1519)：7月營收年增68.85%，上周五三大法人轉買超964張，帶動今早股價續彈逾6.5%。

8.欣陸(3703)：外資、自營商上周五聯手買超790張，激勵今早股價頻頻觸及漲停。

9.興勤(2428)：Q2雙率寫新高，每股賺2.64元，上周五獲三大法人聯手買超368張，今早爆量攻上漲停，拉出一根長紅棒。

10.瀚宇博(5469)：內外資喊進，上周五三大法人聯手買超8422張，今早交投熱絡，放量漲逾8.5%。

11.華擎(3515)：樂觀主板、顯卡出貨，H2營運走強可望，早盤上漲逾6%，衝上波段新高價、劍指200元。

12.長榮(2603)：北美線雙漲，Q3大進補，加上財報亮眼，人氣未退散，股價續衝逾9%，再改寫短波高價。

13.陽明(2609)：H1每股虧損0.34元，外資連5日賣超，惟後市展望看好，晨盤強翻紅漲逾2%。

14.炎洲(4306)：轉型有成，Q3業績谷底翻揚，早盤強漲近5%，登上13.75元之短波高點。

15.凌陽(2401)：Q3迎旺季，業績再戰高點，買方積極，股價走揚逾3%。

16.萬海(2615)：貨運旺季到來，晨盤挾量上揚逾2.5%。

17.曜越(3540)：Q2報喜，EPS賺贏去年全年，Q3再接再厲，早盤漲逾3%，重返5日、10日雙線。

18.信大(1109)：陸水泥旺季來了，H2獲利成長空間大，股價上攻逾2.5%。

19.聯華(1229)：H1獲利年增34.64%，每股賺1.14元，晨盤上漲近3%，躍上5日線。

20.宏碁(2353)：Chromebook、電競開大絕，外資連7日大買超，早盤人氣爆棚續漲4%，飆上短波新高點。

21.圓展(3669)：股價飆不停，7月獲利搶先露，單月EPS達1.53元，一個月就賺贏上半年的0.84元，晨盤拉出第三根漲停，躋身百元俱樂部並改寫天價102元。

22.海華(3694)：Q2轉盈，每股大賺1.21元，股價連兩日觸頂，登上2年高位。

23.聚陽(1477)：訂單回溫，下半年看旺，上周五獲三大法人聯手買超相挺，早盤勁彈3.5%，進逼200元及一年高。

24.億光(2393)：Q2獲利衝14季高，晨盤直攻漲停，寫半年高價。

25.台微體(4152)：向TFDA提出新冠肺炎新方案TLC19之一期臨床試驗IND申請，股價聞訊亮燈漲停慶賀。

26.大學光(3218)：Q2每股賺1.51元，上周五獲三大法人買超共2256張，股價連拉2根漲停，衝上天價222元。

27.廣運(6125)：Q2轉盈，每股稅前賺0.11元，上周五獲法人買超1284張，晨盤放量彈升6%，登9年高。

28.昇貿(3305)：Q2每股賺0.31元，晨盤強勢攻頂，寫1年半高價。

(時報資訊)