需求不明，上周五歐美原油期貨跌近0.5%；據了解，美國新冠肺炎最新確診人數再新增5萬例，累計突破已來到530萬人次，分析師表示，需求前景仍然要觀察疫情後續的變化，同時華府紓困方案陷入談判僵局，其規模與影響力均具不確定性。

此外，北美與歐洲的汽油需求都低於正常的季節性水平，汽油需求則是更為低迷，資料顯示，2020年全球航空燃油需求預估將大減4成，來到320萬桶/日至480萬桶/日，低於去年同期之800萬桶/日，外界擔心原油需求復甦的速度將慢於預期，拖累油市走跌。其中美國原油跌幅0.5%，倫敦原油跌幅0.4%。

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌0.23美元，報每桶42.01美元；9月熱燃油維持平盤，報每加侖1.24美元；9月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.24美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.16美元，報每桶44.80美元。(商品行情網)

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