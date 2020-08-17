受惠政府大力推動綠能政策，加上台積電(2330)購買綠電題材帶動下，讓綠電節能股近期成為台股多頭焦點，台聚(1304)主要獲利產品之一為EVA，其中又以太陽能級佔比最大，故今日同樣在節能題材催化下，股價開高走高，掀起落後補漲行情，帶量拉出長紅K棒，大漲逾6%。

台聚主要獲利來源產品之一EVA，自去年開始因為EVA廠歲修、事故多，故整體供應面偏緊，使得自去年開始價格即表現有撐，台聚EVA以太陽能級佔比最大，只是今年第一季在疫情衝擊下，總計EVA第一季銷售量較2019年減少11%，第二季為全球疫情高峰，營運也是相對保守，近隨著期綠能題材發酵，也為下半年營運回溫增添想像空間。

台聚目前EVA最大市場是大陸，也為近年EVA需求最大市場，大陸第一季產業受到疫情衝擊，但第二季起復工進展快速，大陸6月EVA產量進一步降低，EVA國產量已經出現二連降，主要是因生產企業停車檢修較多，隨著貨源收緊，社會庫存降至低位，有利於台聚。

目前台聚主要獲利還是來自EVA，也持續發展高性能及特殊應用之EVA產品陸續投產，今年也預計EVA會再有兩套新增產能，另外，台聚也持續擴大東南亞市場，降低市場集中風險。

至於古雷一貫廠，儘管有受到疫情影響進展，但一切都在控制範圍內，投產時間方面，乙烯預計會在今年12月，至於其他整體廠投廠時間點則會落在2021年8月，投資金額上，整體台聚預估投入80億元、亞聚預估投入60億元。古雷煉化一貫廠為台方、陸方各持股50%，該一貫廠總投資金額為人民幣303.9億元，主要從事經營乙烯、丙烯及丁二烯、EVA、環氧乙烷(EO)、乙二醇(EG)等石化產品之產銷業務。

(時報資訊)