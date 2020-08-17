受惠亞太地區與外銷業務兩大市場強勁的成長動能，美時(1795)第2季及上半年每股稅後純益皆刷新紀錄，今日股價開高後，一度站上80元大關，漲幅約在2%左右。美時第2季每股稅後純益1.23元，創單季歷史新高，年增更高達5.15倍。在第2季營收與獲利轉強大幅拉抬下，美時上半年每股稅後純益來到1.77元，同樣改寫歷史新猷，較去年同期成長31.1%。

美時營運績效出色加上管銷費用較去年同期減少了19.2%，大幅優化美時第2季的營運管理效率，締造營益率達到15.6%的佳績，較第1季增加0.7個百分點，更較去年同期跳升8.9個百分點。美時上半年的營益率為15.4%，比去年同期提升了1.4個百分點。

受惠韓國重磅減重用藥Qsymia成功上市，及東南亞市場於第2季起開始挹注營收，帶動亞太地區業務第2季營收年增11.6%。同時，來自泰國、越南及其他國家的東南亞市場，市場擴張潛力同步發酵，部分癌症用藥已於越南成功上市。東南亞市場在第2季貢獻了美時整體約4%的營收占比。

美時旗下外銷重磅產品戒癮用藥gSuboxone，目前在美國的市佔率持續攀升，於7月份已達36%，幾近與原廠擁有相同水準的市佔率。強勁的成長動能，大幅挹注美時第2季的外銷業務營收，年增跳升1.6倍。

此外，美時與全球合作夥伴亦在6個不同國家取得6張癌症用藥的藥證，可望將癌症用藥產品持續推向國際市場。其中，旗下血癌用藥Lenalidomide已有22個國家已取得藥證，有27個國家已在註冊階段(含美國此最大單一市場)，而有12個國家則在申請準備階段。

在東南亞市場方面，美時在新加坡、菲律賓、孟加拉和香港已有19個產品共31個新藥證項目提出申請，另有39個申請項目在文件準備階段。這些新進軍的國家，將可望更完整充實美時的東南亞市場領域，進一步貢獻美時未來的營收與獲利。

(時報資訊)