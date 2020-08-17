裕隆(2201)在去年一口氣打虧244億元後，今年已連續2季獲利，第二季每股純益達0.37元，比第一季續增，上半年每股純益0.5元。

裕隆第二季合併營收198.13億元；營業利益3.96億元，本業相對去年同期轉為獲利；稅後純益5.67億元，較去年同期稅後淨損11.9億元大幅改善，單季EPS為0.37元，較第一季的0.13元續增。

裕隆上半年營業利益10.12億元，稅後淨利7.65億元，優於去年同期的稅後淨損9.37億元，上半年EPS為0.5元。

裕隆集團中華車(2204)也因不用認列裕隆發展自主品牌的相關損失，加上去年大幅減資提升每股獲利能力，第二季EPS達1.67元，上半年EPS達2.79元，遠優於去年同期的0.01元。

裕隆集團裕隆、中華車、裕融將於19日召開法說會，預料裕隆與鴻海的合資公司進展將成為投資人關注焦點。

(時報資訊)