A股市場17日在金融股領軍上揚下開高。上證指數開盤報3,373點，升13點，漲幅0.41％；截至上午10點，報3,401.08點，升40.98點，漲幅1.22％。

深成指開盤報13,542點，升53點，漲幅0.39％；現報13,595.67點，升106.66點，漲幅0.79％。創業板指數開盤報2,682點，升13點，漲幅0.51％；現報2,661.82點，下跌6.89點，跌幅0.26％。

其中，金融股升逾1％；券商、白酒、水泥、鋼鐵、有色金屬、石油、房地產、煤炭、化工股持穩。

(工商 )