出社會後認識新朋友的機會減少許多，許多人大多會選擇以網路交友的方式拓展朋友圈，但網路也存在著許多風險；日本兵庫縣一名14歲國中生，透過網路認識了13歲的女友。2人相約私奔、到旅館開房間，最終被警察發現將2人帶回，而少年事後才震驚得知，女友竟已是28歲的輕熟女。

根據《神戶新聞》報導，日本一名28歲的上班族，2019年8月透過網路，認識了當時年僅14歲，還在唸中學的小男友；女子謊稱自己比小男友大1歲，2人感情發展迅速，沒多久便相約在神戶市內一間旅館發生親密行為。但這段「戀情」少年的家人卻一直被蒙在鼓裡。

直到今年1月中旬時，少年留下一張寫著「我想跟她在一起」的紙條後便離家出走，少年的家人才驚覺不對勁急忙報警；警方循線找到2人，以違反青少年愛護條例將這名女子逮捕。少年事後表示，女友曾告訴自己「我比你小1歲」，但女子實際年齡為28歲，整整多了15歲，小男友卻絲毫未起疑，也令警方感到匪夷所思。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)