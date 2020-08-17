有民眾在美式賣場好市多Costco買了一整盤豪華壽司，沒想到回家打開後一吃讓他嗆到崩潰，原來每個壽司抹了滿滿的芥末，他把照片PO上臉書後，有老饕一看反而狂讚賺到了，直誇「這根本是福利吧」。

網友PO出在好市多買的豪華壽司，每一個都抹了滿滿的芥末。(組圖/摘自好市多 商品經驗老實說臉書)

原PO近日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，到好市多買了整盤壽司，但吃了一口發現每個壽司都有滿滿的芥末，讓他崩潰：「到底是我吃不了這麼嗆，還是他真的是心情不好加超多？有人有這樣過嗎？我買很多次，這次有一些特別可怕…嗆到炸」。

貼文曝光後，讓不少常買好市多壽司的網友暴動，狂喊「這個量超爽的欸！」、「這成本不低喔！賺到了」、「超羨慕，以前買的都只有一咪咪」、「這根本是福利吧」、「巴不得哇沙米多一點」；也有人認為「吃的東西很主觀，可能今天做壽司的人覺得這樣的量最好吃」。

此外，還有消費者反映，8月15日在台中好市多買了特選綜合壽司20入，結果回家吃的時候發現，飯竟然是硬的，一開始以為是保冰袋太冰，但再吃下一塊還是硬的，她不信邪吃到剩半盒都是硬的，不禁懷疑是不是自己運氣太差？

有消費者在台中好市多買了特選綜合壽司20入，結果回家吃了半盒發現飯都是硬的。(圖/截自臉書Costco好市多 商品經驗老實說)

(中時新聞網)