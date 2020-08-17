桃園市一名77歲的吳姓老翁，16日上午8時向家人表示說要外出訪友後，就與家人失去聯繫，老翁的兒子見太陽下山父親仍未返家，擔心父親發生意外，趕緊報警協尋，平鎮警分局龍岡派出所受理後，除調閱監視系統查詢老翁行向外，更動員擴大搜尋，最後在八德區一處騎樓下發現老翁，這才結束一場虛驚。

平鎮警分局龍岡派出所副所長曾金淇表示，家住平鎮區龍岡地區的77歲吳姓老翁，16日上午向家人表示，想去中壢區拜訪老友，沒想到天黑了卻不見老翁返家，家人們急著在附近尋找未果，焦急地衝進派出所報案失蹤，希望警方能協助尋回老翁。

派出所員警獲報後，考量老翁年事已高、略有失智，且外頭下著滂沱大雨，擔心老翁發生意外，除立即請勤務指揮中心通報鄰近單位協助找尋及調閱監視器追蹤老翁行向外，並立即指示全派出所動員尋找，果然皇天不負苦心人，最後順利在桃園區與八德區交界一處民宅騎樓下發現老翁，員警除了趕緊查看老翁狀況外，並護送老翁返回駐地安置。

由於老翁整日滴食未進，顯得有些虛軟無力，員警見狀立即遞上熱食及水果讓老翁充飢止渴，所幸經過短暫的休息，老翁並無大礙，但老翁卻對迷途的過程完全失去記憶，也不清楚為何人會跑到離家這麼遠的地方。老翁的兒子接獲警方通知趕到派出所，見到父親安然無恙，總算放下心中的大石，頻頻向警方道謝，並表示還好這次警方熱心協助，即時找回父親，否則後果不堪設想。

(中時 )