中國大陸億萬富豪倪福林，2013年因涉及行賄遭通緝，逃回家鄉湖南，長年隱居度假區別墅內，不過隱居生活依舊精彩，大陸媒體爆料，他在這段期間至少擁有10位情婦、生下11名私生子；最年輕的情婦是00後，19歲就替倪生子，是年齡相差50歲的「祖孫戀」。

「我從小就有個夢想，能為鄉親們做點事。回報家鄉，造福家鄉，這是我多年以來的心願」，1949年出生於湖南益陽市的倪福林，曾在受訪時如此表示，因此在多數人眼中，倪形象正面，是「湖南優秀商業企業家」、「全國勞動模範」，還是一位致富不忘家鄉的英雄人物。

他名下有19家公司，包括地產、投資、銀行，甚至是養老等多個領域，且註冊資本龐大，成立時間超過25年，儼然形成一個根深蒂固的「福中福」資本帝國。

不過倪福林2013年遭到深圳市檢察院以涉嫌行賄通緝，躲回家鄉湖南省益陽市，並且長年隱居在南洞庭水域的皇家湖度假區別墅。據悉，警方上門查緝時，倪福林就會躲在附近的民房中，或是乘船躲到湖上，甚至到鄰縣的蘆葦草叢中躲避數日。

近日倪福林惹上更大的麻煩，他結褵20年的前妻提告，要求拿回屬於她的那份資產。綜合大陸媒體報導，傳聞倪福林的情婦多達10位，替他生下11名子女，情婦年紀最小的是00後，跟倪福林的年齡相差半個世紀。此外，這些情婦多半是倪福林相關公司的股東，且成為股東時間多與生育時間相近。

(中時新聞網)