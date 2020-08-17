大聯盟賽前在大螢幕播放黑人大聯盟的紀念影片。（路透）

大聯盟在美國時間周日慶祝「黑人大聯盟(Negro Leagues)」100周年，當天賽事的球衣都會在左胸前繡上特製徽章。美國黑人職棒起源於19世紀末，一直有許多聯盟，1920年出現具有代表意義的「黑人國聯」而讓黑人職棒最終得以邁入全盛期，被視為黑人大聯盟的誕生年。

美國早年有種族隔離，大聯盟不開放黑人球員，黑人選手只好到黑人聯盟打球。黑人球隊畢竟難以像大聯盟那樣穩定經營，新球隊成軍的同時也有許多球隊和聯盟倒閉，但還是出現過投手佩吉(Satchel Paige)、捕手吉布森(Josh Gibson)這類威震黑人棒壇的英雄，並留下為數不少的傳說。

1947年4月，黑人內野手「傳奇42號」傑基羅賓森(Jackie Robinson)在道奇出賽時，宣告大聯盟從此打破種族藩籬，儘管紅襪隊又拖了12年才就範，但大聯盟一旦開始接納黑人球員，也表示黑人職棒不可避免地走下歷史舞台。一般認為他們的最後一季是1951年，「黑人美聯」之後即降為小聯盟球隊並淡出。

黑人聯盟雖然象徵著棒壇不光彩的種族隔離，但他們對培養黑人球員貢獻卓著，例如全壘打王漢克阿倫(Hank Aaron)就是來自黑人聯盟。亦有人認為大聯盟為了消滅黑人聯盟因此才開放延攬黑人球員，無論如何，這都是大聯盟非常珍視的一段歷史，堪薩斯市1990年還出現專門的「黑人聯盟博物館」。

(中時新聞網)