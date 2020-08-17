癌症是老化的細胞壞了，突變了。人類在二十一世紀的心靈是否也突變了？面臨更多的新科技，更普及的人工智慧，將來的醫療生態更加多元化，人類互信互愛的美德將因此更加面臨嚴峻的挑戰，因為人性、靈性不見了，被科技取代了。世界的事情跟環境都發生突變或巨大的變革，更多元，步調更快，我們應該如何對應。假若一輩子就這樣生個病死了，我們有學到什麼呢？

【精彩書摘】

末期癌症的治療與照顧是值得探討，因為大量的健保資源是投入在很難治癒的惡性疾病，而且健保支出愈來愈大。馬偕醫學院臨床教授張明志出版《隨時放得下的功課》（時報出版）提到，延長的生命增加更多的用藥、門診、高科技檢查及住院的次數，其次抗癌治療品項繁多，例如傳統手術、化學治療、同位素治療、幹細胞移植、立體3D定位放射治療、高溫治療、質子放射。最近20年來多了標靶治療、雙標靶，近年來腫瘤免疫療法(免疫檢查哨治療) 以及CAR—T的個人化T細胞免疫細胞、樹狀突細胞及自然殺手細胞治療、基因重寫編碼治療、同位素嵌合標靶治療、雙特異性標靶嵌合治療。但8成至9成病人仍會在2、3年內死亡，長期存活者很少超過5年。

癌症罹患者愈活愈老、愈多，市場大得不得了。這些治療大致上單一藥品費用每人每年達台幣100萬到300萬元，而且第一種治療後又可以換另一種。以治療肝細胞癌為例，轉移性肝癌目前有3種標靶藥物及3種免疫治療可供選擇，而且仍有後續新藥的臨床試驗正在進行。當主治醫師告訴病人有這麼多選擇，又知道有健保給付時，都會謝天謝地，聲聲稱讚是德政。但是到了後來陸續失敗。在這段末期癌症的治療期間，天天等待高科技檢查，如核磁共振掃描(MRI)，電腦斷層掃描(CT)，正子掃描(PET)等等，病者想看看進步了沒有，能不能到國外旅遊，能不能再圓一個夢。

張明志說，多年前我有一位同事，他得到肝內膽管癌，這種癌症除了手術切除乾淨，別無他法，一旦轉移，只能緩和治療。但是他曾經在美國波士頓市Dana Farber 癌症臨床試驗中心做過研究員，那兒是全球研發中心，進行很多未上市的早期臨床試驗。所以他登錄了各式各樣的臨床試驗。罹病後他總共存活了15個月，比一般未接受治者多了3到4個月。但是治療期間進出醫院5、6次包括切除轉移腫瘤，各種標靶治療、化療。算一算在家休養的日子不到5、6個月。有品質可以出來走走的日子，不到幾個月，因多數時間在接受治療包括副作用、不良反應的治療，我們暫且不論有多少財務衝擊、經濟效益值(ICER)值多少。試想這段人生最後15個月他在想什麼？化療、手術、標靶治療等等副作用，發燒、疼痛、虛弱無力、沒有食慾，這些生活品質指標應該將活得久的日子除以2，只剩下不到8個月。又再扣除住院治療的日子，剩下來能夠平靜過舒服些的日子實在所剩無幾。值得還是不值得？

所以醫師沒有盡告知實情的責任，沒有在新科技實施前，充份讓病人知道這些治療的效果是暫時的。病人應利用這段症狀比較改善、腫瘤縮小的期間，好好準備如何善了臨終的安排，所謂在積極治療下做最壞的打算。立遺囑、道別、道謝、道歉、道安。看看仍有什麼末了的心願，仍有什麼遺憾沒有。這時候不應該仍停留在否認、憤怒、沮喪，討價還價的面對壞消息的初期心理機轉。醫者除了癌症緩和治療外，能給予身心靈的支持嗎？尤其有些病者有譫妄及靈性困擾的問題，都是未被滿足的需求。

(本文摘自《隨時放得下的功課：心靈病房的18堂終極學分》/時報出版)

【作者簡介】

張明志

畢業於台北醫學大學醫學系

現任:馬偕醫學院臨床教授、癌症安寧緩和學會監事、衛生福利部健保署共同擬定專家委員

曾任:馬偕醫院血液腫瘤科主任十五年、台灣癌症醫學會理事監事、血液病學會常務理事

專長：肺癌、乳癌、胃腸道癌症、泌尿道癌症及其它各類惡性腫瘤、轉移癌症、血液病、貧血、白血病、淋巴瘤。

著有：《越過邊境》、《破繭》、《心靈病房的十八堂課》、《安寧的藝術》、《與血癌搏鬥》、《人生高爾夫》、《癌症病房沒告訴你的事》。

《隨時放得下的功課：心靈病房的18堂終極學分/時報出版

(中時新聞網)