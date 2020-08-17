人民幣中間價 在岸價走升 10:322020/08/17 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價17日報6.9362元，較上個交易日（14日）報價6.9405元，升43個基點，單日升幅0.06％，連升四日。 截至10點17分，人民幣兌美元在岸價報6.9423元，上揚75個基點，單日漲幅0.11％。離岸價報6.9378元，上揚66個基點，單日漲幅0.09％。 (工商 ) #上揚 #基點 #單日 #在岸價 #漲幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 油價升高 華航Q3獲利恐縮水 04:102020/08/17 產業．科技 聲勢下滑柯P憂熬不住 妻勉不會永遠在谷底 03:182020/08/17 政治 金價暫時壓回 中長線有撐 04:102020/08/17 投資理財 松山新站商圈 信松廣場熱銷開工 04:102020/08/17 產業特刊 股市驚漲 對沖組合抵禦風險 04:102020/08/17 證券．權證 美軍搗彈 選在大陸家門口 04:102020/08/17 焦點新聞 台指期盤整 待量再攻 04:102020/08/17 證券．權證 興櫃續熱 業績股領銜主演 04:102020/08/17 證券．權證 川普藥價政策 照亮精準醫療 04:102020/08/17 投資理財 美元走疲 黃金白銀ETF受矚目 04:102020/08/17 投資理財 財經熱門新聞 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 5大慘業被疫情拖垮 謝金河嘆：3類仍水深火熱 - 財經 華為5G晶片玩完了 陸媒爆下一步保命動作 - 即時 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 陶冬：中美熱戰 將擴及糧食戰 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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