人民幣兌美元中間價17日報6.9362元，較上個交易日（14日）報價6.9405元，升43個基點，單日升幅0.06％，連升四日。

截至10點17分，人民幣兌美元在岸價報6.9423元，上揚75個基點，單日漲幅0.11％。離岸價報6.9378元，上揚66個基點，單日漲幅0.09％。

(工商 )

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