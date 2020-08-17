台灣近年來重車道路安全駕駛議題持續引起社會關注，根據交通部高速公路局數據統計，民國103～107年間重型車輛僅占國道車流量約10.34％，但肇事比率卻高達總案件數的30.95％，重車道路安全議題已經是不可忽視的嚴重問題，台灣賓士不僅顧及業主的成本考量，更重視駕駛的行車安全，引進全新Actros，率先導入諸多與豪華房車同等級的科技配備，打造出全新世代智能重車，提供更高的獲利能力、更安全、更舒適與個人化。

台灣賓士指出，全新Actros是全球第一款以MirrorCam取代傳統後視鏡的重型車輛，透過數位影像技術完全消除視線死角，並提供清楚、廣闊的倒車視野，同時新Actros也搭載第五代 Active Brake Assist主動式煞車輔助系統，不僅大幅減輕駕駛的疲勞，更達到車輛的安全行駛，有效降低事故發生機率；Predictive Powertrain Control預測式傳動控制系統，能自動進行引擎輸出與檔位管理，大幅提升效能，協助業者達到更好的成本控管，總計超過60項的更新，讓全新Actros達到最好的油耗表現，搭配諸多節能配備，整體平均油耗下降5％，對企業主而言可省下相當可觀的營運成本，完成更精準的成本控管。

儘管2020上半年受到疫情影響，運輸產業仍是維持台灣產業運轉的重要基石。台灣賓士發表全新重車Actros，期望以多項創新科技及品牌形象，於重車市場重振雄風。

(工商 )