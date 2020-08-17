桃園市議員王浩宇經常在臉書與網友分享、討論各類議題，今（17）日他難得開金嗓，自唱電視劇《想見你》同名主題曲，一開口就讓網友驚艷，表示「比港湖女神好聽」！

王浩宇經常在臉書砲轟其他政治人物，火力十足，就連先前歌手梁文音和老公張念平驚爆離婚一事，王浩宇也開嗆「你可以離婚，同志不能結婚？」

不過，今日凌晨王浩宇卻收起砲火，大玩app獻唱《想見你》。大約1分半的影片，網友聽完後大讚「議員唱得很棒啊」「很厲害阿，這首歌不好唱，最後兩個字還可以自動轉降key」「會餒」「你被政治耽誤了」，還有人詢問是用什麼app，稱想加王浩宇好友。

說到歌聲，民進黨立委高嘉瑜更是因為歌聲引起不少討論，昨（16）日她出席「內湖鐵人」10週年活動，在台上獻唱《隱形的翅膀》，台下觀眾跟著旋律拍手，相當捧場。高嘉瑜笑說，「鐵人精神跟勇往直前的意志力！還有超喜歡聽嘉瑜唱歌，一直安可一直安可」。

王浩宇臉書

(中時新聞網)