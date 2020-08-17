鋁電容廠凱美(2375)現金減資每股退還現金3元今天重新掛牌股價強勢，凱美上半年稅後盈餘為2.88億元，每股盈餘為1.5元，受惠於PC/NB、手機充電器、智慧電網等產品需求強勁，凱美樂觀看待下半年營運，由於凱美手上現金滿滿，公司也將持續進行併購，擴大產品線，目標是2年內合併營收達100億元。

凱美分別於2018年及2019年合併全球最大乙太網路變壓器(Lan Transformer)廠帛漢，及同為國巨集團的鋁電廠智寶，經過凱美董事長翁啟勝一步步紮實調整，獲利能力明顯提升。

上半年全球新冠肺炎疫情延燒，遠距生活帶旺PC/NB，且智慧手機市場雖然需求疲弱，但凱美手機充電器客戶訂單平穩，讓凱美上半年業績表現不俗，第2季合併營收為11.41億元，營業毛利為3.06億元，年成長6.25%，單季合併毛利率為26.85%，年增2.67個百分點，營業淨利為1.45億元，年成長30.63%，營業淨利率為12.71%，年增3.35個百分點，稅後盈餘為1.78億元，每股盈餘為0.93元。

上半年合併營收為20.24億元，營業毛利為5.27億元，合併毛利率為26.05%，年增1.53個百分點，營業淨利為2.16億元，年成長30.12%，營業淨利率為10.69%，年增3.32個百分點，稅後盈餘為2.88億元，每股盈餘為1.5元。

儘管下半年因新冠肺炎疫情未止產業透明度不高，但PC/NB及智慧電網等延續上半年需求，凱美樂觀看待下半年營運；為強化物聯網、5G及車載產品佈局，凱美計畫持續進行併購，包括已納入國巨業務及財報的基美，以及國內外與凱美產品有互補性的鋁電廠，都是凱美洽談購併的對象，凱美希望能擴大產品線及營運規模，進一步提升營運績效。

凱美表示，公司計畫2年內將合併營收達100億元，獲利亦可望隨營收規模大躍進。凱美此次現金減資30%，退還股東每股現金3元，今天重新掛牌，在業績成長可期下，今天股價強勢走高。

(時報資訊)