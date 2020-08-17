市場維持高檔整理，企業近期陸續法說，會中釋出訊息，科技股大都呈現獲利年增率逐季走高至年底，法人對於台股第四季展望依舊正向。美中關係以及台海形勢仍是觀察重點。安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，市場原本關注的二次疫情，對股市的影響已微乎其微，反倒要留意，疫苗若成功，是否可能出現獲利回吐的換手震盪。

新台幣匯價近期向29.5元靠攏，上周市場傳出大型廠商用衍生性金融商品「套利」，引發外界關切，台灣央行金檢5外銀。央行扼制炒匯，新台幣的單日匯價區間也出現縮窄。

廖哲宏表示，iPhone已進入量產，電子業產銷旺季逐步展開；第二季電子業財報優於預期，第三季需求依舊良好。資金充沛帶動地產交易活絡，搭配三倍券效益，內需股有機會在電子股整理維繫人氣。

在籌碼面，廖哲宏表示，7月22日以來，外資賣多買少，而融資則由1376億元增至1491億元，且當沖交易未見下滑，籌碼面趨向零亂。不過，下半年基本面正向發展無虞，中長期投資，可忽略近期雜訊。短期來看，籌碼動向是主要變數，外資期貨淨多單的減少是否改變是觀察重點。

在技術面，廖哲宏表示，短期來看，月線在12600點，若跌破，則台股或回12200點整理；就技術面來看，除非跌破12000點，台股中多格局皆未改變，逢回加碼的看法不變。

(時報資訊)