巧合？靈異？一名方姓正妹網友，日前到宣蘭清水地熱公園遊玩，手裡開心拿著溫泉煮蛋拍照，背景是水蒸氣冒出的白煙，但拍完看到其中1張照片時，讓她嚇得花容失色，因為景背的白煙竟然像極了人臉，由於鬼月將至，讓她趕緊把照片PO到臉書社團「靈異公社」求助，並附上無濾鏡的原圖。沒想到討論正題的網友不多，倒是大多數網友都歪樓誇讚「正妹太正了」、「腿長應該超過80公分吧」。

意外拍到這張「人臉詭煙」的方姓正妹，當時穿著一套咖啡色短裙連身洋裝，露出細長白皙美腿，加上笑容甜美與長髮，是個典型的氣質美人，雖然她po出恐怖照片求助，但美麗外型與面貌，馬上吸引網友的目光，瞬間讓「人臉詭煙」失焦，紛紛在底下留言稱讚「這張根本不可怕，因為前方的主角太搶鏡了，直接忽視後方有甚麼東東」、「正妹太正啦」、「這腿應該有超過80公分吧」。

還有人直接討論她的穿著「有人跟我一樣覺得這套衣服很好看嗎」、「我也覺得洋裝好看」、「鞋子衣服都好看啊」、「我只注意到妹子很正」。可是要讓網友心碎的是，方姓正妹說她已經有男友

方姓正妹說，她這次是跟男友一起到宜蘭遊玩，當時因為太熱拍完就急著離開，回到飯店準備上傳照片才看到「詭臉」，真的嚇傻了，才會PO照上網求助。雖然大部分網友看了整個歪樓，可是也有好心網友留言：「如果不安心就去拜拜求平安。」。

(中時新聞網)