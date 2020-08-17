餐廳內的冰淇淋區都會有一個放置冰淇淋勺子的小水桶，昨就有網友在《爆怨公社》表示，公司晚間請員工吃buffet，在台中某飯店用餐完畢後，想要來吃哈根達斯當作飯後甜點，結果同行的同事回到桌上說「剛剛有個人很髒，將假牙放入冰淇淋勺子裡洗假牙」。此話一出，讓人倒抽一口氣，直呼好噁。

原PO在《爆怨公社》表示，下班公司請大家吃buffet聚餐，本想享用哈根達斯冰淇淋當作飯後甜點，不料同事親眼目睹了一件令人作嘔的事，冰淇淋旁放置小勺子的水桶，被其他客人拿來清洗假牙，最後飯店服務員只能將兩大桶的冰淇淋倒掉，換上新的。

公司晚間請員工吃buffet，想要來吃哈根達斯當作飯後甜點，不料有其他客人在冰淇淋勺子桶洗假牙。(圖／爆怨公社)

由於剛拿出來的冰淇淋還處於較硬的狀態，餐廳服務員還因此親自服務，替他們挖冰淇淋，讓原PO直呼「真的是辛苦服務員了，希望那個胎哥鬼，不要再幹這種骯髒的事了」。

其他網友看到此文也分享自己的經驗，「我之前去有看到小孩用手指沾冰吃 ，家長只在旁邊說no no ...孩子一樣繼續..」、「我可以罵髒話嗎？腦子出現那個畫面 阿阿阿阿阿阿」、「這腦到底是有多殘⋯⋯拿去馬桶還可以一邊沖水，怎麼不放下去洗」。由於現在處於疫情期間，若在沒有人看到情況下，病菌恐因此傳染。

(中時新聞網)