麵包方便好吃有飽足感，是許多人熱愛的食物，連便利商店也搶攻麵包市場，口味推陳出新。營養師劉怡里從超商的人氣麵包中排出「爆油」前三名，出乎預料地大家公認最油的「奶酥」竟然只排第三，第一名寶座竟是台灣人的兒時回憶「肉鬆麵包」，油脂含量高達24.4克。

肉鬆麵包是最油麵包第一名。(達志)

營養師劉怡里在Youtube頻道《里帆不煩》公布「油王麵包」TOP3排行榜，由肉鬆麵包奪冠，油脂含量超高有24.4克；第2名是巧克力麵包、第3名奶酥，油脂21.3克。

看到肉鬆麵包最油的排行，主持人逸帆超驚訝，指出肉鬆是她去超商買麵包必拿款，好吃又香，有阿嬤的味道，得知肉鬆是油王第一名很心碎。劉怡里解釋，因為肉鬆是油脂很高的加工食品，且肉鬆下還會鋪上一層美乃滋，油上加油，連包裝紙袋也都是油。

此外，劉怡里說，麵包會掉屑的都油脂含量都高，像丹麥、可頌、羅宋麵包等，更自曝晚上曾失控吃下一整個羅宋麵包，感到極度罪的她連晚餐都不敢吃，隔天還是胖了0.5公斤。她也解釋歐美人吃麵包不會胖，是因為他們會在麵團發酵後加核果、堅果類，不像台灣愛包內餡、奶油又軟又香。

(中時新聞網)