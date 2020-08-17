港股17日小幅開高持續走高，早盤最多升逾300點，來到近四週高位。

恒指17日開高29點，報25,212點，之後跌至25,163後升幅擴大。最多升327點報25,510點，創7月22日近四周高位，截至10時33分，恒指升297.73點，報25,480.74點，單日漲幅1.18％。

國企指數升142.59點，報10,409.05點，漲幅1.39％。

(工商 )

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